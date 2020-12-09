Спорт

19:07 09.12.2020

Украина откроет отбор на ЧМ-2022 по футболу матчем с Францией в гостях

2 мин читать
Украина откроет отбор на ЧМ-2022 по футболу матчем с Францией в гостях

Стало известно расписание матчей сборной Украины по футболу в группе D отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Первую игру подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против чемпионов мира - сборной Франции - 24 марта 2021 года (матч начнется в 21:45).

28 марта пройдет игра Украина – Финляндия (21:45), 31 марта Украина – Казахстан (22:45).

1 сентября сыграют Казахстан – Украина (17:00), 4 сентября Украина – Франция (21:45).

9 октября встретятся Финляндия и Украина (19:00), 12 октября пройдет матч Украина – Босния и Герцеговина (21:45), а на 16 ноября запланирован ответный поединок Босния и Герцеговина – Украина (21:45)

Жеребьевка европейской отборочной кампании прошла 7 декабря в Цюрихе. В ходе жеребьевки 55 сборных распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды - лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.

Теги: #жеребьевка #чм #футбол
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 09.12.2020
УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

00:05 09.12.2020
Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

20:05 07.12.2020
Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

17:58 26.11.2020
Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

18:45 25.11.2020
Скончался Диего Марадона - СМИ

Скончался Диего Марадона - СМИ

18:45 25.11.2020
УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

00:30 25.11.2020
"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

12:01 19.11.2020
Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

15:46 18.11.2020
Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

10:33 18.11.2020
УАФ надеется, что матч Швейцария-Украина пройдет в среду

УАФ надеется, что матч Швейцария-Украина пройдет в среду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Юниорская сборная Украины по боксу добилась лучшего результата на чемпионатах Европы за годы независимости - Зеленский

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Замгендиректора аэропорта "Борисполь" Зубко может возглавить Федерацию хоккея, профклубы против и угрожают остановить чемпионат

Организаторы киберспортивного турнира без зрителей в Киеве ввели ПЦР-тест как условие посещения для представителей СМИ

Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

Юниорская сборная Украины по боксу добилась лучшего результата на чемпионатах Европы за годы независимости - Зеленский

В Украине планируют передавать подлежащие утилизации боеприпасы спортучреждениям, где есть отделения по стрельбе и биатлону

"Шахтер" второй раз обыграл "Реал" и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

Украинский шахматисту Иванчуку предлагали сыграть в сериале "Ход королевы"

Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

Супрягу ждут в "Милане", а Миколенко – в "МЮ"? За какими игроками "Динамо" следят топ-клубы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА