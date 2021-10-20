"Динамо" на выезде минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" (Киев) проиграло 0:1 "Барселона" (Испания) в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг., опустившись на последнее место в группе E с одним очком.

Единственный гол на 36-й минуте забил Жерар Пике, замкнув передачу Жорди Альба с линии вратарской. Таким образом, каталонцы обошли киевлян, поднявшись на третье место с тремя очками.

В другом матче играют лидеры: "Бенфика" в Лиссабоне принимает мюнхенскую "Баварию".

В четвертом туре 2 ноября "Динамо" в Киеве сыграет с "Барселоной", а "Бенфика" отправится в Германию.