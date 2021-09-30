"Динамо" разгромно проиграло на выезде "Баварии" во втором матче группы Лиги чемпионов

"Динамо" (Киев) проиграло на выезде 0:5 "Баварии" (Мюнхен, Германия) во втором матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

В первом тайме дублем отметился Роберт Левандовский (12 минута с пенальти и 27), во втором – Серж Гнабри (68), Лерой Сане (74) и Эрик Чупо-Мотинг (87).

Во втором матче группы E "Бенфика" (Португалия) дома обыграла "Барселону" (Испания) со счетом 3:0.

Таким образом, "Бавария" по итогам двух туров набрала шесть очков, "Бенфика" – четыре, "Динамо" – одно, "Барселона" – ноль.

В третьем туре 20 октября "Динамо" сыграет на выезде с другим аутсайдером группы "Барселоной", а "Бенфика" примет "Баварию".