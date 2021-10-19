Спорт

23:56 19.10.2021

"Шахтер" разгромно уступил мадридскому "Реалу" 0:5 в третьем матче группы Лиги чемпионов

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"Шахтер" разгромно уступил мадридскому "Реалу" 0:5 в третьем матче группы Лиги чемпионов

"Шахтер" (Донецк) проиграл 0:5 "Реал" (Мадрид, Испания) в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

Счет на 37-й минуте открыл Сергей Кривцов, который срезал мяч в собственные ворота при попытке прервать дальнюю передачу на Карима Бензема. Дублем во втором тайме отличился Винисиус (51, 56), четвертый гол на счету Родриго (65), а окончательно добил "горняков" Бензема (90+1).

В другом матче группы D итальянский "Интер" обыграл дома молдавский "Шериф" со счетом 3:1.

Таким образом, после трех туров группу с шестью очками возглавляют "Реал" и "Шериф", "Интер" с четырьмя очками занимает на третье место, а "Шахтер" замыкает группу с одним очком.

В четвертом туре 3 ноября "Шахтер" отправится в Мадрид, а "Интер" – в Тирасполь.

Теги: #реал #шахтер #лч
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