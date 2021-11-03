Спорт

22:00 03.11.2021

"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

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"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

"Шахтер" (Донецк) на выезде проиграл 1:2 "Реал" (Мадрид, Испания) в четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

В составе "Реала" дублем отметился Карим Бензема (14 и 61 минуты) с передач Винисиуса, у "Шахтера" гол на 39 минуте забил Фернандо с передачи Алана Патрика.

Во втором матче группы D молдавский "Шериф" примет итальянский "Интер".

Таким образом, "Шахтер" после четырех матчей имеет одно очко, и находится на последнем месте в группе, в "Реал" ее возглавил с девятью очками. "Шериф" после трех матчей имеет в активе шесть пунктов, а "Интер" – четыре.

В пятом туре 24 ноября "Интер" примет "Шахтер", а "Реал" отравится в Тирасполь, в шестом туре 7 декабря "Шахтер" примет "Шериф", а "Реал" – "Интер".

 

Теги: #испания #реал #шахтер #лч
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