"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 1:0 обыграл на выезде французский "Монако".

Так, донецкая команда одолела соперников с минимальным счетом - 1:0. Единственный гол во встрече на 19 минуте забил бразилец Педриньо.

После гола шансы на взятие ворот имели обе команды, в частности "Шахтер" на 82 минуте спасла штанга, однако забить гол больше не удалось.

Ответный матч состоится 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист".