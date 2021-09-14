Спорт

23:58 14.09.2021

"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

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"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

"Динамо" (Киев) сыграло вничью 0:0 с "Бенфика" (Лиссабон) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

При этом в дополнительное время киевляне могли вырвать победу: Николай Шапаренко сначала дальним ударом попал в перекладину, а потом судья не засчитал его гол, усмотрев в эпизоде офсайд.

Во втором матче группы E "Барселона" (Испания) разгромно проиграла на своем поле "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.

Во втором туре 29 сентября "Динамо отправится в гости к "Баварии", а "Бенфика" примет "Барселону".

 

Теги: #бенфика #динамо #лч
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