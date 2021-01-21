Джима принесла первую медаль украинской сборной по биатлону в этом сезоне на Кубке мира

Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) в четверг, став единственной из 95 ее участниц, поразивших все 20 мишеней.

Это первый подиум для украинской сборной по биатлону в этом сезоне.

Первая место в гонке заняла с одним промахом Лиза Тереза Хаузер из Австрии, опередившая украинскую спортсменку на 42,3 сек., а третьей стала также с одним промахом француженка Анаис Шевалье-Буше, отставшая от Джимы больше, чем на 20 сек.

Среди других украинок лучший результат показала Елена Пидгрушная, занявшая с одним промахом 16 место и проигравшая лидеру 2 мин. 49,6 сек.