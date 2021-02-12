Спорт

09:12 12.02.2021

Норвегия из-за коронавируса отказалась принимать этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

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Норвегия из-за коронавируса отказалась принимать этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

Этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам сезона-2020/2021, которые должны были пройти в Норвегии, не состоятся из-за коронавирусных ограничений.

Так, Хольменколлен не сможет принять заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования были запланированы на 18-21 марта. Где пройдет финал Кубка мира, IBU объявит позднее.

Кроме того, Международная лыжная федерация (FIS) объявила, что этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере, которые должны были проходить с 12 по 14 марта и с 19 по 21 марта соответственно, будут также отменены. Места проведения FIS объявит позднее.

Теги: #норвегия #биатлон
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