Мужская сборная Украины по биатлону заняла второе место в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная Украины по биатлону в г.Нове-Место (Чехия) заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира, завоевала серебро, сообщил ресурс biathlon.com.ua.

"Мужская сборная Украины повторила свой лучший эстафетный результат в истории выступлений на Кубке мира!", – говорится в сообщении на сайте biathlon.com.ua.

В состав украинской сборной вошли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Первыми в гонке стали норвежцы (0 + 5) 1:10:25,3), третьими - сборная Швеции (1 + 8) +43,3).