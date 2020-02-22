Украинские биатлонистки взяли бронзу в эстафете на ЧМ

Украинская женская сборная по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в эстафетной гонке (4х6 км) в субботу на Чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Хорошая стрельба украинок и ошибки соперниц позволили Пидгрушной на четвертом этапе уйти со стрельбища на последний круг второй, заметно отставая от идущих за третьим эстафетным золотом на этом Чемпионате норвежцами и ненамного опережая соперниц из нескольких других команд.

Перед финишем Пидгрушну обошла представительница сборной Германии, В то же время украинка не подпустила к себе следовавших далее спортсменок из Чехии и Швеции.

Это первая медаль украинских спортсменов на этом чемпионате.

Золото завоевала сборная Норвегии, второе место заняла Германия.

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды. На их счету девять промахов и один штрафной круг. У Германии отставание в 10,7 секунды (девять промахов). Украинки отстали от сборной Норвегии на 18,4 секунды (восемь промахов)

В субботу пройдёт также эстафета среди мужчин, а завершится Чемпионат мира в воскресение масс-стартами.