Спорт

16:59 20.02.2021

Женская сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" на Чемпионате мира

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Женская сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" на Чемпионате мира

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира, сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

"В эстафете украинская четверка в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной стала третьей в словенской Поклюке", - сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Так, на первом этапе гонку бежала Меркушина, которая использовала один дополнительный патрон и передала эстафету на 4-й позиции. Второй была Юлия Джима: 3 дополнительных патрона, передала эстафету на 3-й позиции. На третьем этапе за Украину бежала Дарья Блашко, которая использовала один дополнительный патрон и передала эстафету на 4-й позиции.

Пидгрушная бежала на заключительном этапе, два дополнительных патрона, 3-я ступень.

"Для украинок это третья подряд бронзовая награда на третьем подряд Чемпионате мира",- добавили в Минспорта.

Теги: #бронза #биатлон
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