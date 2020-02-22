Спорт

11:51 22.02.2020

Президент Федерации биатлона Украины опровергает наличие украинской аккредитации у российского тренера

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Президент Федерации биатлона Украины опровергает наличие украинской аккредитации у российского тренера

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опровергает сообщения о том, то заявил, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира по украинской аккредитации.

«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию", - заявил Брынзак порталу Tribuna.com.

"Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут», – сказал Брынзак.

Позднее он также заявил сайту biathlon.com.ua: "Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену. Нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования".

"Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель. Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было", - отметил Брынзак.

Ранее в российских СМИ сообщили, что у Касперовича, которого Международный союз биатлонистов --IBU – подозревает в том, что он мог заниматься транспортировкой допинга, была украинская аккредитация.

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве в номерах Логинова и Касперовича прошли обыски.

Теги: #тренер #биатлон #спорт
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