Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золотую медаль в гонке преследования на Чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Накануне в спринте ему не хватило 0,3 секунды для того, чтобы завоевать бронзовую медаль. Стартовав в гонке преследования с четвертого места с отставанием 17 секунд от лидера Д.Пидручный, несмотря на два промаха на первой стрельбе, три последующих рубежа прошел без ошибок и смог опередить соперников.

Таким образом, Д.Пидручный принес Украине первую в истории золотую медаль в этом виде спорта у мужчин.