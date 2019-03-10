События

18:17 10.03.2019

Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

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Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золотую медаль в гонке преследования на Чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Накануне в спринте ему не хватило 0,3 секунды для того, чтобы завоевать бронзовую медаль. Стартовав в гонке преследования с четвертого места с отставанием 17 секунд от лидера Д.Пидручный, несмотря на два промаха на первой стрельбе, три последующих рубежа прошел без ошибок и смог опередить соперников.

Таким образом, Д.Пидручный принес Украине первую в истории золотую медаль в этом виде спорта у мужчин.

Теги: #дмитрий_пидручный #медаль #биатлон
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