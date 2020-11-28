Спорт

14:18 28.11.2020

Украинский шахматисту Иванчуку предлагали сыграть в сериале "Ход королевы"

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Украинский шахматисту Иванчуку предлагали сыграть в сериале "Ход королевы"

Команда мини-сериала "Ход королевы" стримингового сервиса Netflix предлагала украинскому шахматисту Василию Иванчуку сыграть роль в проект, рассказал гроссмейстер в интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

"Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение - сыграть роль Боргова (советского чемпиона мира по шахматам, самого сильного соперника главной героини – ИФ). Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал - что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем, как я получил письмо, и ответил на него. И они ответили - извините, мы уже нашли другого актера на эту роль", - рассказал шахматист.

Как пишет издание, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который был консультантом создателей сериала, решил положить в основу финальной партии всего сериала реальный шахматный поединок: встречу Василия Иванчука и американского шахматиста Патрика Вольфа, которую они сыграли в 1993 году.

Премьера мини-сериала "Ход королевы" состоялась в 23 октября 2020 года. Проект стал самым популярным минисериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек

Теги: #шахматист #сериал
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