О британском правительстве и Борисе Джонсоне снимут 5-серийную драму

Британская телекомпания Sky снимет 5-серийную драму "Этот величественный остров" ("This Sceptred Isle"), в которой будет отображена, в частности, беспорядочная реакция британского правительства на кризис, вызванный COVID-19 в 2020 году.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сыграет популярный британский актер, режиссер, сценарист и продюсер Кеннет Брана, сообщило издание Variety.

Режиссером всех эпизодов будет Майкл Уинтерботтом.

"Первая волна пандемии COVID-19 запомнится навсегда. Время, когда страна объединилась в борьбе с невидимым врагом. Время, когда люди как никогда остро осознавали важность сообщества. Наш сериал сочетает множество правдивых историй - от Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10, до работников на передовой во всех уголках страны, документируя усилия ученых, врачей, сотрудников домов престарелых, а также политиков, которые делали всё, чтобы защитить нас от вируса", - пояснил идею проекта Уинтерботтом.

Сериал покажут на канале Sky осенью 2022 года.

Украинский зритель знает актера Кеннета Брана, прежде всего, по роли детектива Эркюля Пуаро в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе". Также он сыграет известного персонажа Агаты Кристи в ленте "Смерть на Ниле", которая должна выйти в 2021 году.