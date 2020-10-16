"Опора" и Минцифры создали минисериал о работе участковых избиркомов

Гражданская сеть "Опора" совместно с Министерством цифровой трансформации создала образовательный минисериал о выборах "УИК. О работе участковых избирательных комиссий".

Как сообщила "Опора" на странице в Facebook, сериал состоит из 10 эпизодов, каждый продолжительностью по 5-6 минут. Рассказывает о полномочиях членов участковых избирательных комиссий (УИК), организацию их работы по подготовке и в день голосования.

Образовательный сериал дает ответы на вопросы: кто такие члены УИК и какие у них полномочия; формы работы УИК и порядок документирования; когда и как УИК получает избирательные бюллетени; как работать со списком избирателей; как происходит подготовительное заседание перед голосованием.

Кроме того, сериал объясняет, как провести подсчет голосов, бюллетеней и контрольных талонов; как оформлять и куда везти избирательную документацию после подсчета.

Посмотреть сериал можно на платформе Дія.Цифрова освіта.

Как известно, в начале октября "Опора" и Минцифры презентовали образовательный сериал "ТИК" ("Территориальная избирательная комиссия").