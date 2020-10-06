Украинское радио запустило образовательный сериал "Снова выборы"

UA: Украинское радио в октябре начало трансляцию образовательного радиосериала "Снова выборы", который содержит 40 эпизодов (каждая серия длится около 5 минут) и на конкретных примерах демонстрирует права и обязанности граждан в избирательном процессе.

Как сообщается на корпоративном сайте "Суспильного мовлення", серии выходят в эфире UA: Украинское радио ежедневно в 14:50 и 20:50.

Герой сериала - страховой агент Слава - после насыщенного рабочего дня возвращается из офиса в центре большого города домой, в соседнюю громаду. По дороге заходит в местный магазин, где работает знакомая продавщица Ирина Семеновна. О чем бы они ни говорили, заканчивают общение выборами. Пытаются разобраться, для чего в новом бюллетене цифры, спорят о честности кандидатов, удивляются, что ремонт школы - это дело местных властей, и не знают, как действовать, когда видишь нарушения на участке.

Авторы проекта подготовили короткие и понятные ответы на сложные вопросы о выборах. Специалисты по избирательному праву и различных сфер деятельности громад объясняют со ссылкой на конкретные нормы закона, как действовать в различных ситуациях, как реализовать свое право и что является нарушением избирательного законодательства.

Формат сериала не полностью игровой. После короткой сценки звучит подробное и понятное объяснение. Кроме того, большинство эпизодов сопровождают короткие истории из жизни громад или опрос жителей разных областей, что позволяет расширить географию проекта, быть ближе к каждому избирателю.

"Проект имеет целью повысить осведомленность жителей сел, поселков и городов с особенностями избирательного законодательства, стимулировать к активной гражданской позиции, непосредственного участия в управлении своей громадой, напомнить, что каждый гражданин имеет право не только избирать, но и быть избранным", - говорится в сообщении.

Сериал стартовал в эфире UA: Украинское радио в октябре и продлится до середины ноября.

Роли Славы и Ирины Семеновны сыграли украинские актеры Слава Соломка и Инга Нагорная.

Проект подготовлен при поддержке Европейского фонда за демократию (EED).

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.