12-летний украинский шахматист Игорь Самуненков стал призером международного турнира на Кипре

Юный киевлянин Игорь Самуненков блестяще выступил на международном турнире 2nd O.FI.S. 2021 г., завершившийся в кипрском городе Ларнака.

В соревновании принимали участие 80 шахматистов, среди которых было 3 гроссмейстера и 15 мастеров. Наш 12-летний мальчик играл только со старшими и опытными соперниками, тем не менее показал отличный результат – 8 очков из 9 возможных! В активе Самуненкова 7 побед (в том числе – над двумя гроссмейстерами) и 2 ничьи. Киевлянин поделил 1-2 места с польским мастером Мешко Мишем и только по дополнительному коэффициенту уступил сопернику и стал вторым.

Это пока одно из лучших взрослых достижений Игоря Самуненкова, который, напомним, был призером чемпионатов мира и Европы среди юношей. За турнир на Кипре украинец получит солидную прибавку в международном рейтинге и продолжит штурмовать новые вершины.