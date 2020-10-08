"Опора" и Минцифры запускают образовательный сериал о теризбиркомах

Министерство цифровой трансформации совместно с гражданской сетью "Опора" в четверг, 8 октября, презентовали новый образовательный сериал "ТИК" ("Территориальная избирательная комиссия") на платформе Дія.Цифрова освіта.

Образовательный сериал доступен по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/courses/tvk

Состоит из 12 серий продолжительностью 3-5 минут.

Из видео можно узнать об обязанностях и ответственности членов территориальных избирательных комиссий.

Участие в сериале приняли Янина Андреева - телеведущая, актриса, главная героиня телесериала "Школа", Ольга Айвазовская - председатель правления "Опоры", Александр Клюжев - старший аналитик "Опоры", Ольга Коцюруба - старший советник по юридическим вопросам "Опоры".

По словам Айвазовской, этот сериал дает понимание о направлениях деятельности ТИК, их функционале и ответственности. "Каждый член комиссии несет ответственность с того момента, когда принял присягу. В случае нарушения присяги этот член комиссии может быть лишен своих полномочий. А уже в зависимости от того, какое нарушение он совершил, это может быть и административная, и уголовная ответственность", - рассказала она.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.