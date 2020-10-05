Сеть "Опора" сняла новый выпуск сериала о местных выборах

Гражданская сеть "Опора" продолжает съемки просветительского сериала о местных выборах для платформы Дія.Цифрова освіта.

Как указано на странице "Опоры" в Facebook, снят новый выпуск для членов участковых избирательных комиссий.

Сериал будет включать 12 эпизодов продолжительностью примерно по 10 минут.

Съемки проходят в рамках меморандума о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, который "Опора" подписала 13 августа, напомнили в сети.