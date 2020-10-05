Выборы

Выборы

12:25 05.10.2020

Сеть "Опора" сняла новый выпуск сериала о местных выборах

1 мин читать
Сеть "Опора" сняла новый выпуск сериала о местных выборах

Гражданская сеть "Опора" продолжает съемки просветительского сериала о местных выборах для платформы Дія.Цифрова освіта.

Как указано на странице "Опоры" в Facebook, снят новый выпуск для членов участковых избирательных комиссий.

Сериал будет включать 12 эпизодов продолжительностью примерно по 10 минут.

Съемки проходят в рамках меморандума о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, который "Опора" подписала 13 августа, напомнили в сети.

Теги: #опора #местные_выборы #сериал

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция за сутки открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса, за месяц - почти 200

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19

ЦИК рекомендует ТИК использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

К 1 октября в полицию поступило 1,8 тыс. заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса

Активную предвыборную кампанию на местных выборах ведут более 70 партий, лишь 5 - на общенациональном уровне – "Опора"

Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Тимошенко: Местные выборы - это оценка действий власти и возможность изменить курс в интересах обычных людей

На Херсонщине баллотируются кандидаты с одинаковыми фамилиями - "Опора"

Треть украинцев готовы поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта

В Кропивницком от имени партии раздавали мороженое ко дню микрорайона - "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция расследует нарушение карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове

"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

Гройсман обеспокоен отношением правительства Шмыгаля к вопросу помощи украинцам в контексте выплат пенсий

Местные выборы в Днепре: ожидания, тенденции и прогнозы

Цифровая агитация: как политики собирали персональные данные на выборах–2019

Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова

Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА