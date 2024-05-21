Харківська облрада перенаправила 60 млн грн на підтримку Сил оборони - голова облради

Харківська обласна рада на сесії у вівторок внесла зміни до комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки", відповідно до яких 60 млн грн буде спрямовано на допомогу ЗСУ та іншим Силам оборони.

"Кошти, що раніше виділялися на проєкти громад у межах обласних конкурсів "Ефективна медицина в громаді" та "Разом в майбутнє", підуть на підтримку сил безпеки та оборони України", - написала голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/yehorovalutsenko/733