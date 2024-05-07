Регіони

12:12 07.05.2024

Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

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https://i.ibb.co/y0HLz6w/2.png

12 квітня UkraineInvest у партнерстві з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією проведе у Чернівцях дев'ятий у серії форум FIT for Ukraine: Переробка фруктів та овочів. Під час заходу презентують аналітичні матеріали про стан сектору в регіоні, інвестиційні можливості та державні стимули для реалізації інвестиційних проєктів. Захід відбудеться офлайн, втім долучитися до прямої трансляції зможуть усі охочі.

Серед ключових тем:
●   залучення інвестицій в переробку фруктів та овочів;
●    інвестиційна політика, аналітика та перспективи розвитку регіону;
●    створення кластеру виробників плодоовочевої продукції;
●    досвід інвесторів, які працюють в Чернівецькій області.

У рамках форуму також  буде організовано EXPO-зону, де підприємства матимуть можливість представити свою продукцію та послуги, що водночас стане дієвим інструментом для просування товарів і послуг на зовнішні ринки і майданчиком для встановлення взаємовигідних контактів між потенційними бізнес-партнерами.

Нині в Чернівецькій області працює близько 200 підприємств з іноземним капіталом із 28 країн світу. Буковина посідає 1 місце за обсягом виробництва плодоягідної продукції й за урожайністю в Україні. Задля підтримки малих товаровиробників та галузі в цілому виникла потреба у створенні на території агломерації цехів із заготівлі та переробки плодово-ягідної продукції. Це дасть можливість формувати великі партії продукції, переробляти її та продавати, розширивши ринок збуту, зокрема, і на країни ЄС.

Програма:
https://docs.google.com/document/d/1fnsHWARGP4c05aSdypo7Mux3QoTeznDzzWGGs8vARZA/edit?fbclid=IwAR1alkoHnuHknaLglR-zJPq6rQSek6oPISUx3j2g8Y8Av0pHA814aflzWd4

Реєстрація для онлайн перегляду:
https://forms.gle/ggfKX4DSije5h2ueA

Акредитація ЗМІ обов'язкова та триває до 18:00 11 квітня. Контактна особа: Назарій Волянський, тел. +380630231193,  e-mail: [email protected]                                                                                                                                                         
Довідково:  UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій в Україну в статусі державної установи  з 2018. Основними пріоритетами команди є залучення й підтримка інвестицій в Україну. FIT for Ukraine – серія галузевих аналітичних заходів для інвесторів, які зацікавлені у відбудові України. Платформа просуває інвестиційні можливості для економічної трансформації України.

 

Теги: #інвестиції #чернівці

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