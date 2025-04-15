Ідеальний корм для собак - який він

Собаки – це не просто домашні улюбленці, а справжні члени родини. Їхнє здоров’я, активність і довголіття значною мірою залежать від правильного харчування. Але як обрати хороший корм для свого чотирилапого друга? У цій статті ми розповімо про ідеальний склад корму для собак!

Ідеальний склад корму для собак

Ідеальний корм для собак повинен бути збалансованим і містити всі необхідні поживні речовини. Ось основні компоненти, які мають бути в якісному кормі:

Основний будівельний матеріал для м’язів і тканин – білки. Джерелом білків можуть бути м’ясо або риба. Найпоширенішим м’ясом у кормах є курка, яловичина, баранина, качка і риба. Вміст м'яса повинен становити не менше 20% для стандартних кормів. Для преміум і суперпреміум кормів цей показник може досягати 20-30% і більше

Незамінне джерело енергії та корисних жирних кислот (Омега-3 і Омега-6), які підтримують здоров’я шкіри та шерсті – жири. Їх має бути у кормі для дорослих собак до 18%, для цуценят – до 20%.

Вуглеводи – джерело енергії. Найкращі джерела вуглеводів у собачому кормі – це рис. Рис не викликає алергій, як це робить кукурудза і пшениця, а також чудово перетравлюється. У якісних сухих кормах вміст вуглеводів зазвичай коливається від 20% до 30%, але не більше за перший компонент у складі.

Вітаміни мають бути обов'язковими. Орієнтовні показники вітамінів у одному кілограмі корму мають бути такими: вітамін А ≈16000 МО, вітамін В1 ≈40 мг, вітамін В2 ≈20 мг, вітамін В6 ≈13 мг, вітамін В12 ≈0,3 мг, вітамін С ≈70 мг, вітамін D3 ≈1600 МО, вітамін Е ≈200 мг.

Незамінною у кормі є клітковина. Підтримує здоров’я травної системи. Її джерелами можуть бути овочі, фрукти та буряковий жом.

Де купити хороший корм для собак?

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На завершення, хочемо сказати, що найкращий корм для собак – це той, який відповідає потребам вашого улюбленця, має збалансований склад і не містить шкідливих інгредієнтів. Пам’ятайте, що правильне харчування – це запорука здоров’я, активності та довголіття вашого собаки. А щоб забезпечити свого чотирилапого друга найкращим, обирайте корм на сайті Zoo-Expert – місці, де якість і турбота про клієнтів завжди на першому місці!