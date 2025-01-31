Юридична підтримка — це запорука успішного бізнесу та необхідність сьогодення

Світ бізнесу сповнений викликів, і кожен невірний крок може коштувати збитків та юридичних проблем.

АO «Архітектор права» — ваш надійний партнер у вирішенні найскладніших та найрізноманітніших юридичних питань. Вони допоможуть захистити активи, виграти справу та побудувати стійку правову основу для вашого бізнесу і особистих справ.

Місія: надання професійної юридичної підтримки клієнтам на всіх етапах розвитку – як у сфері бізнесу, так і в громадському житті.

Чому обирають АO «Архітектор права»?

• Досвід понад 10 років у сфері захисту активів, податкових спорів, банкрутства та White Collar Crime.

• Персоналізований підхід до кожного клієнта.

• Гарантована конфіденційність та результативність.

Лідер компанії – Олександр Собкович

Олександр Собкович, засновник та керівник АO «Архітектор права», має багаторічний досвід у захисті активів та розробці ефективних юридичних стратегій. Під його керівництвом компанія реалізувала масштабні проєкти, серед яких:

• Захист активів великого забудовника.

• Скасування податкових вимог на суму понад 1 млрд грн.

• Розробка детального плану збереження арештованих активів у готельно-ресторанному бізнесі.

Юридична безпека – це не розкіш, а необхідність.

Довірте свою справу топовим спеціалістам.

Телефон для консультацій: +38 063 617 17 78

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