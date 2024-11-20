Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 за листопад 2024 року

Глобальний валютний ринок струснула перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, що сформувало хвилю очікувань і невизначеності.

Реальна розстановка сил стане більш зрозумілою лише після перших практичних кроків нової адміністрації, які вкажуть на ключові вектори розвитку економіки США, визначать їхній глобальний вплив на союзницькі країни та блоки, а також покажуть політику впливу на глобальних конкурентів США поза межами західного світу.

Наразі немає фундаментальних економічних причин для суттєвих курсових корекцій, а те, що ми спостерігаємо у глобальному контексті на ринках валют і криптоактивів, поки що більше нагадує «метушню на палубі в очікуванні зміни погоди», хоча чіткого її прогнозу чи ознак змін нині немає, все будується на більш чи менш імовірних припущеннях, очікуваннях та вірі.

Зараз не кращий час для формування середньострокових валютних стратегій. Хоча, маючи розвинені спекулятивні навички та смак до ризику, можна отримати доходи від спекуляцій у період високої невизначеності на валютних ринках.

Тим часом в Україні спостерігається рекордний попит на валюту, який також більше диктується глобальними процесами та далекими від оптимізму очікуваннями населення і бізнесу. Реальна потреба у валюті може існувати та зростати хіба у тіньового сектору, куди переміщується частина операцій бізнесу в умовах економічної та податкової невизначеності, інфраструктурних та економічних ризиків. А от реальні потреби у валюті для орієнтованих на імпорт секторів перебувають у межах норми.

Тож валютний ринок України залишається під тиском психологічних факторів, хоча фундаментальні макроекономічні показники поки що не дають підстав для формування сильного девальваційного тиску та стрибкоподібної зміни курсів. Достеменно можна стверджувати лише те, що ми будемо свідками подальшої плавної девальвації гривні, принаймні в поточних безпекових та економічних умовах.

Комбінація цих факторів підштовхує громадян переводити свої заощадження у валютні інструменти, а увага багатьох прикута до крипторалі.

Прогноз курсу долара

Як ми і прогнозували раніше, курс долара США в листопаді залишається відносно стабільним із незначними коливаннями. Середній курс купівлі коливався в межах 41,20–41,35 грн/$, а курс продажу — між 41,65 та 41,75 грн/$. Офіційний курс НБУ тримався на рівні 41,20–41,35 грн/$ на фоні відсутності значних інтервенцій з боку регулятора.

Спред між курсами купівлі та продажу залишається стабільним у межах 0,40–0,50 грн/$, відображаючи хитку економічну рівновагу та баланс між попитом і пропозицією.

Прогноз:

Короткостроковий: очікуємо, що курс гривні до долара залишатиметься стабільним у межах 41–42 грн/$ до кінця місяця, якщо збережуться поточні макроекономічні, безпекові й інфраструктурні умови.

очікуємо, що курс гривні до долара залишатиметься стабільним у межах до кінця місяця, якщо збережуться поточні макроекономічні, безпекові й інфраструктурні умови. Середньостроковий: до кінця 2024 року можливе поступове ослаблення гривні до 43 грн/$ — драйвером зростання курсу долара може стати сезонний попит на валюту, якщо до того часу не буде вичерпано платоспроможний попит населення та бізнесу на неї.

до кінця 2024 року можливе поступове ослаблення гривні до — драйвером зростання курсу долара може стати сезонний попит на валюту, якщо до того часу не буде вичерпано платоспроможний попит населення та бізнесу на неї. Довгостроковий: закладений до бюджетного прогнозу середньорічний курс на 2025 рік розміром 45 грн/$ передбачає коливання в межах 44–46 грн/$ і все ще виглядає реалістичним.

Прогноз курсу євро

Як і прогнозувалося, євро продовжує демонструвати усталений тренд на зниження після досягнення пікових значень на рівні 46,18–45,6 грн/€ у жовтні. Середній курс купівлі-продажу євро в другій декаді листопада зазнав корекції з 45,25–44,67 грн/€ до рівнів 44,65–44,1 грн/€.

Зберігається відносно рівний спадний спред між купівлею та продажем євро в діапазоні 0,55–0,65 грн/€, що свідчить про прагнення операторів валютного ринку зберегти додаткову премію з підвищеного попиту на євровалюту, а от її викуп у населення та бізнесу ближчий до офіційного курсу НБУ, що свідчить про неготовність операторів валютного ринку брати на себе валютний ризик у разі зворотного «відскоку» курсу євро, що може бути пов’язано з надходженням нових сигналів від ключових гравців у глобальній економічній системі.

Прогноз:

Короткостроковий: найбільш імовірним нам бачиться продовження нисхідного тренда до кінця листопада з коливаннями в межах 44–45 грн/€, хоча існує певна імовірність подальшого плавного зниження. Ті, хто купив євровалюту в серпні поточного року, невдовзі можуть потрапити в зону курсових збитків у разі збереження такого тренда. Придбаний у більш ранні періоди євро все ще забезпечує курсовий дохід своїм власникам.

найбільш імовірним нам бачиться продовження нисхідного тренда до кінця листопада з коливаннями в межах хоча існує певна імовірність подальшого плавного зниження. Ті, хто купив євровалюту в серпні поточного року, невдовзі можуть потрапити в зону курсових збитків у разі збереження такого тренда. Придбаний у більш ранні періоди євро все ще забезпечує курсовий дохід своїм власникам. Середньостроковий: найбільш імовірним можна вважати зростання курсу євро протягом наступних шести місяців, а втім, конкретні значення можна буде прогнозувати з огляду на торговельні, монетарні, процентні й інші кроки по обидва боки Атлантики для пошуку та встановлення стратегічного курсового балансу між валютою США і ЄС.

найбільш імовірним можна вважати зростання курсу євро протягом наступних шести місяців, а втім, конкретні значення можна буде прогнозувати з огляду на торговельні, монетарні, процентні й інші кроки по обидва боки Атлантики для пошуку та встановлення стратегічного курсового балансу між валютою США і ЄС. Довгостроковий: євро залишатиметься чутливим до монетарних рішень ЄЦБ і може перебувати під тиском економічної та торговельної політики адміністрації нового президента. Однак існує імовірність поступового зміцнення валюти європейського блоку відносно долара внаслідок стабілізації європейської економіки.

Майбутні фактори впливу на український валютний ринок

Серед ключових все ще домінують:

Негативні:

Зміни у податковій політиці, зокрема підвищення ставок оподаткування для доходів від депозитів, що може стимулювати переведення заощаджень у готівкову валюту чи криптоактиви.

зокрема підвищення ставок оподаткування для доходів від депозитів, що може стимулювати переведення заощаджень у готівкову валюту чи криптоактиви. Потенційна тінізація або тимчасове згортання бізнесу через підвищення податкових ставок або внаслідок гострих інфраструктурних чи безпекових викликів, що може збільшити попит на валюту в усіх сегментах ринку.

Позитивні:

Баланс між попитом і пропозицією без суттєвих перекосів і здатність задовольняти попит на валюту всіх економічних суб’єктів без формування дефіциту валюти в будь-якому із сегментів цього ринку.

без суттєвих перекосів і здатність задовольняти попит на валюту всіх економічних суб’єктів без формування дефіциту валюти в будь-якому із сегментів цього ринку. Достатня та прогнозована на даному етапі фінансова підтримка від міжнародних партнерів і союзників.

на даному етапі фінансова підтримка від міжнародних партнерів і союзників. Здатність і рішучість партнерів позитивно впливати на безпекову ситуацію в країні, надаючи їй допомогу.

Рекомендації щодо валютних операцій

Спекуляції: ми радимо утриматися від короткострокових покупок долара, натомість євро може бути розглянутий як інструмент для отримання додаткового курсового доходу за умови придбання його на вигідних умовах на фоні зниження курсу.

ми радимо утриматися від короткострокових покупок долара, натомість євро може бути розглянутий як інструмент для отримання додаткового курсового доходу за умови придбання його на вигідних умовах на фоні зниження курсу. Заощадження: долар і євро залишаються основними валютами для накопичень, які можна формувати у будь-якій із доступних для придбання валют з огляду на цілі та горизонт майбутніх витрат.

долар і євро залишаються основними валютами для накопичень, які можна формувати у будь-якій із доступних для придбання валют з огляду на цілі та горизонт майбутніх витрат. Для бізнесу особливо актуальними стають інструменти хеджування для захисту від можливих коливань курсу, завчасне планування валютних резервів і їхньої структури для підготовки до імовірного зростання попиту в зимовий період.

особливо актуальними стають інструменти хеджування для захисту від можливих коливань курсу, завчасне планування валютних резервів і їхньої структури для підготовки до імовірного зростання попиту в зимовий період. Для будь-яких інвесторів з мінімальними апетитом до ризику — отримання пасивного доходу від коротко- та середньострокових вкладень в інструменти з фіксованою дохідністю, такі як валютні облігації чи валютні депозити.

— отримання пасивного доходу від коротко- та середньострокових вкладень в інструменти з фіксованою дохідністю, такі як валютні облігації чи валютні депозити. Загальна рекомендація — підтримка максимальної ліквідності портфеля резервів, інвестицій і заощаджень для можливості оперативного коригування стратегій з появою нових стратегічних орієнтирів.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.