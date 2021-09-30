Пресс-конференции

11:27 30.09.2021

Общественники считают неэффективными расследования незаконного лишения свободы украинцев в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины

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Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В общественной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив" считают, что расследования преступлений, связанных с незаконным лишением свободы украинцев в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, осуществляются неэффективно.

"Одна из проблем, которая встает перед людьми, которые освобождаются из плена – это проблема расследований. Было бы логически ожидать, что лица, виновные в преступлениях, будут привлечены к ответственности, но как мы видим, на седьмой год конфликта это не происходит", - сказал глава ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

В организации отмечают, что досудебные расследования уголовных преступлений, связанных с незаконным лишением свободы гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, осуществляются в основном неэффективно и бессистемно, а надзор за соблюдением законов при таких досудебных расследованиях осуществляется неэффективно.

Кроме того, согласно исследованию "Восточноукраинского центра общественных инициатив", в процессе судебных разбирательств уголовных дел, связанных с незаконным лишением свободы гражданских лиц, имеются негативные тенденции, которые ставят под сомнение законность и обоснованность вынесенных постановлений и приговоров.

Объектом исследования организации выступали уголовные производства, которые были совершены на оккупированной территории и в зоне проведения АТО/ООС в период с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2020 года.

Теги: #расследование #плен
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