Пресс-конференции

12:47 10.09.2021

Будущие парламентские выборы могут быть как досрочными, так и состояться после президентских выборов - политолог

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Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Будущие выборы в Верховную Раду могут провести как досрочно, так и перенести на период после президентских выборов по решению суда, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Конституционный электоральный календарь не очень выгодный для действующей власти, для президентской команды… Могут быть неожиданности. От, возможно, досрочных выборов, для того, чтобы использовать наилучший рейтинговый момент для перезапуска парламента, или до переноса парламентских выборов на после президентских выборов по решению Конституционного суда", - сказал он в ходе "круглого стола" в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В свою очередь, политолог и соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян считает, что эффективность досрочных парламентских выборов не очевидна для кого-либо из политических сил, так как социология показывает, что электоральная ситуация не изменилась.

Теги: #рада #выборы
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