Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Более половины украинцев (54,2%) считают, что судебный процесс по делу народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будет затянутым и без реального решения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО "Киевский институт социологии гражданского общества" с 15 по 19 июля 2021 года.

Вместе с тем 33,7% респондентов полагают, что суд закончится оправдательным приговором в отношении Медведчука, а 4,8% – что приговором с реальным или условным сроком заключения. Еще 7,3% затруднились ответить на вопрос.

По данным опроса, который презентовал в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду председатель ОО "Киевский институт социологии гражданского общества", народный депутат V созыва Александр Ковтуненко, 33,8% украинцев считают несправедливой меру пресечения для Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста с ее дальнейшим продлением, поскольку она тяжелее, чем степень обвинения, тогда как 13,6% назвали ее справедливой, а 7,5% высказались о том, что такая мера пресечения легче, чем степень обвинения. При этом 32,4% опрошенных убеждены, что Медведчука должны были отпустить из зала суда.

Кроме того, 57,5% украинцев поддерживают мнение о том, что Медведчук невиновен, должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. В противовес им 19,2% граждан Украины высказались за то, что нардеп должен понести уголовное наказание, 23,3% опрошенных затруднились с ответом.

Согласно опросу, 65,5% украинцев назвали суд по делу Медведчука попыткой власти отвлечь внимание от реальных проблем, а 20,4% – реальной борьбой с угрозами национальной безопасности (15,1% затруднились с ответом).

Большинство респондентов, 67,1%, считают, что вручение Медведчуку подозрения, а также выбор и продление для него меры пресечения приведут к увеличению рейтинга политика и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 11,2% высказались в пользу того, что эти события улучшат рейтинг президента Владимира Зеленсокго и политсилы "Слуга народа", а 21,7% – не смоги ответить.

Опрос провела ОО "Киевский институт социологии гражданского общества" по заказу американськой компании West Market Industrial LLC (США). Опрошено 3000 респондентов методом CATI (Computer-assisted telephone interview – телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследование не превышает 2,8%.