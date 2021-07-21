Пресс-конференции

12:22 21.07.2021

Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

2 мин читать

Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Более половины украинцев (54,2%) считают, что судебный процесс по делу народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будет затянутым и без реального решения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО "Киевский институт социологии гражданского общества" с 15 по 19 июля 2021 года.

Вместе с тем 33,7% респондентов полагают, что суд закончится оправдательным приговором в отношении Медведчука, а 4,8% – что приговором с реальным или условным сроком заключения. Еще 7,3% затруднились ответить на вопрос.

По данным опроса, который презентовал в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду председатель ОО "Киевский институт социологии гражданского общества", народный депутат V созыва Александр Ковтуненко, 33,8% украинцев считают несправедливой меру пресечения для Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста с ее дальнейшим продлением, поскольку она тяжелее, чем степень обвинения, тогда как 13,6% назвали ее справедливой, а 7,5% высказались о том, что такая мера пресечения легче, чем степень обвинения. При этом 32,4% опрошенных убеждены, что Медведчука должны были отпустить из зала суда.

Кроме того, 57,5% украинцев поддерживают мнение о том, что Медведчук невиновен, должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. В противовес им 19,2% граждан Украины высказались за то, что нардеп должен понести уголовное наказание, 23,3% опрошенных затруднились с ответом.

Согласно опросу, 65,5% украинцев назвали суд по делу Медведчука попыткой власти отвлечь внимание от реальных проблем, а 20,4% – реальной борьбой с угрозами национальной безопасности (15,1% затруднились с ответом).

Большинство респондентов, 67,1%, считают, что вручение Медведчуку подозрения, а также выбор и продление для него меры пресечения приведут к увеличению рейтинга политика и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 11,2% высказались в пользу того, что эти события улучшат рейтинг президента Владимира Зеленсокго и политсилы "Слуга народа", а 21,7% – не смоги ответить.

Опрос провела ОО "Киевский институт социологии гражданского общества" по заказу американськой компании West Market Industrial LLC (США). Опрошено 3000 респондентов методом CATI (Computer-assisted telephone interview – телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследование не превышает 2,8%.

Теги: #медведчук #опрос #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 21.07.2021
Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

11:47 21.07.2021
В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" – опрос

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" – опрос

15:30 20.07.2021
Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

12:06 20.07.2021
Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

11:22 20.07.2021
Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

09:33 20.07.2021
И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

14:54 19.07.2021
Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

14:47 19.07.2021
Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Власть активно продвигает нынешнего главу ГФС на должность главы БЭБ - Данилюк

Абсолютное большинство украинцев не одобряют деятельность правительства – опрос

Миграционная служба Украины незаконно отказывает просителям убежища, представителям "Хизб ут-Тахрир" – правозащитники

Статья Путина адресована не украинцам, а мировым лидерам – политолог

Более 700 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ - отчет

Экономические потери от временной оккупации Россией Крыма составили $135 млрд - исследование

Около 70% украинцев уверены, что встреча Зеленского и Путина поможет урегулированию ситуации на Донбассе – опрос

Большинство украинцев считает, что власть не справляется с вакцинацией населения – опрос

Почти половина украинцев не видит необходимости в проведении досрочных выборов ни президента, ни парламента – исследование

Инвентаризацию лесов планируется закончить к 2027г, промежуточный отчет будет доступен в 2023г – глава "Укргослеспроекта"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА