"Голос" планирует 14 июня зарегистрировать в Раде пакет законопроектов для борьбы с олигархами

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Депутатская фракция "Голос" планирует в понедельник, 14 июня, зарегистрировать в Верховной Раде пакет законопроектов, касающихся борьба с олигархами, сообщила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Вместе того, чтобы вносить популистские предложения и говорить о том, что есть простые решения для сложных проблем, партия "Голос" вносит четыре изменения в четыре основные направления, которые на самом деле помогут бороться с олигархическим влиянием на украинскую экономику. Сегодня (14 июня - ИФ) мы внесём эти законопроекты в Верховную Раду, и после их принятия будут настоящие изменения в борьбе с олигархами", - сказала Рудик на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Пакет "Голоса" состоит из четырех пунктов, первый из которых предусматривает изменения в законопроект о судебной реформе.

"Эти изменения предусматривают настоящую судебную реформу, а не ее имитацию, с которой пропрезидентская фракция работает уже второй год. Она (судебная реформа - ИФ) предусматривает очищение Высшего совета правосудия и перезагрузку при участии международных экспертов для отбора справедливых и честных судей", - отметила лидер партии.

В свою очередь депутат от "Голоса" Андрей Осадчук подчеркнул, что осуществление судебной реформы является крайне необходимым для Украины.

"Критически важно возобновить судейское самоуправления, запустить процедуру отбора новых судей и их назначения. Это возможно только благодаря назначению новой ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей) и перезагрузке ВСП (Высшего совета правосудия). Главное, что должно быть, - это конкурсная комиссия, которая будет отбирать новых членов в ВККС... Следующим, абсолютно критическим, моментом, является вопрос о количестве кандидатов в ВККС, которых по закону должен назначать ВСП, который на сегодняшний день остаётся нереформированным. Мы будем делать все возможное, чтобы добиться принципа, по которому будет отбираться 16 кандидатов на 16 мест, которых потом просто должен назначить ВСП", - сказал Осадчук.

Вместе с тем он акцентировал на необходимости утвердить новую процедуру отбора судей Конституционного суда Украины.

"Так выглядит, что мы смогли договориться с провластной коалицией о внедрении этого принципа и очень рассчитываем, что в ближайшие месяцы он будет утвержден Верховной Радой Украины", - добавил депутат.

Во-вторых, "Голос" предлагает внести изменения в антимонопольное законодательство. Кира Рудик подчеркнула, что Антимонопольному комитету Украины необходимо предоставить все возможности, "чтобы он четко боролся с монополиями и олигархическим влиянием".

В-третьих, "Голос" наработал изменения в налоговое законодательство.

"Прежде всего, мы считаем, что Украина должна идти к европейскому "зелёному курсу". Это значит, что необходима экономическая модернизация предприятий и что олигархи не должны избегать экологических налогов. Именно поэтому мы предусматриваем отсутствие льгот для больших предприятий, четкую модернизацию и уплату экологического налога и, конечно же, равные правила для всех бизнесов", - уточнила Рудик.

Кроме того, партия "Голос" предлагает внести изменения в закон о государственном корпоративном управлении.

"Мы все помним возмущения по поводу смены главы "Нафтогаза", именно поэтому, чтобы не допустить подобного произвола, нужно внести изменения в закон о корпоративном управлении, которые сделают работу госпредприятий прозрачной, эффективной и такими, которые вносят огромное количество финансов в бюджет, чтобы увеличить доходы каждого гражданина Украины", - объяснил лидер политсилы.

Глава фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк обратил внимание на необходимость увеличить экономические налоги, поскольку "люди должны платить за то, что загрязняют окружающую среду, это европейский "зелёный курс" и это требования, которые давно ставятся перед Украиной", а также предусмотреть справедливые налоги на сырьевые товары, добытые с недр, и выровнять те ставки налогов, которые были занижены, ввиду чего "бюджет страны недополучал деньги".

"И мы настаиваем, что именно Антимонопольный комитет, а не СНБО и, тем более, не Офис президента, должен стать той движущей силой, которая избавит Украину олигархического влияния... Мы предлагаем изменить подход к вопросу о концентрации: Антимонопольный комитет будет иметь больше полномочий. В том числе мы вводим новую норму: если концентрация проводится в том числе для покупки медиа, то это должно рассматриваться Антимонопольным комитетом. Вторая часть (предлагаемых изменений - ИФ) не менее важна - это принудительное разделение... Мы вносим конкретные пункты о том, как происходит разделение, когда оно должно быть, что делать, если нарушитель антимонопольного законодательства продолжает его нарушать и каким образом и по какому порядку проходит разделение", - уточнил Железняк.