Пресс-конференции

17:35 14.01.2021

"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

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"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

Группа компаний (ГК) "Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и предлагает внести изменения в условия торговли в торговых центрах во время локдауна.

"Чтобы все были в равных условиях, необходимо исключить ограничения 60% (...) Внести изменения, которые позволят реализовать разрешенные товары без ограничения площадей, где осуществляется торговля такими товарами, а также в перечень разрешенных товаров обязательно включить товары утепления, обогрева, сантехнику. Это товары, которые просто необходимы населению", – выступил с предложением начальник службы безопасности ООО "Эпицентр" Иван Черноног в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, установленный правительством запрет на продажу непродовольственных товаров на площадях, менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, направлено на "уничтожение наших больших торговых центров, и в частности "Эпицентр". Он указал, что на большой площади проще обеспечить соблюдение мер эпидбезопасности, чем в небольших магазинах.

В компании ожидают сокращения товарооборота за время январского локдауна на 3-4 млрд грн.

"Мы подсчитали, что за время этого локдауна мы потеряем около 3-4 млрд грн в оборотах, и недоплатим 261 млн грн в виде налогов и обязательных платежей", – отметил Черноног, добавив, что в 2020 году компания уплатила 5,6 млрд налогов.

В то же время, в Европе большинство DIY-гипермаркетов признаны стратегическими предприятиями по обеспечению населения товарами первой необходимости и продолжают работу в условиях карантина, отметила основатель и председатель ООО "Эпицентр К" Галина Герега.

"Скажите, разве "Эпицентр" продает предметы роскоши? Или на наших полках предлагаются товары, которые не являются товарами первой необходимости? Мы также продаем стратегические товары, которые нужны каждый день любой семье", – констатировала она.

При этом торговые центры "Эпицентр" строго придерживаются установленных ограничений и работают в режиме онлайн и адресной доставки, подчеркнул заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в стране с 8 января по 24 января 2021 года. Как следует из постановления об установлении карантина, торговым сетям в то время разрешается продавать продукты питания, лекарства, медицинские товары, средства гигиены, средства связи, ветпрепараты, корма, семена, средства защиты растений, при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли указанными товарами. При этом торговля другими группами товаров может осуществляться лишь при условии адресной доставки.

Ранее Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация призвали правительство пересмотреть это условие.

 

Теги: #реакция #карантин #локдаун #эпицентр
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