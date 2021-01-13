"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

Киев. 13 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев) планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech до 5 февраля - после регистрации вакцины в Бразилии, сообщил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"Компания получила подтверждение от Минздрава, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует вакцину. С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 января. Как только пройдет регистрация в Бразилии, мы подадим документы в Государственный экспертный центр. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1-5 февраля",- сказал он.

Печаев отметил, что "Лекхим" получила от Sinovac квоту на 5 млн доз вакцин для продажи в Украине в первом полугодии 2021 года, из них 1,913 млн доз планирует закупить Минздрав.

"До 15 февраля "Лекхим" собирает заявки от предприятий на поставку вакцин. "Лекхим" будет проверять заказчиков на соблюдение холодовой цепочки. Цена для заказчиков будет 504 грн за 1 дозу вакцины. Рентабельность сделки для "Лекхима" - 4-5%", - добавил он.

В свою очередь, директор департамента по развитию группы "Лекхим" Михаил Ренский отметил, что пока о сроках поставки вакцины говорить сложно, поскольку они прописаны только для контракта с Минздравом.

Как сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), детский иммунолог Федор Лапий, согласно клинисследованиям в Бразилии, эффективность вакцины по предотвращению смертности составила 100%.

"Есть эффективность в плане госпитализаций, тяжелых форм, в плане смерти. Вакцина компании Sinovac показала эффективность 100% по предотвращению смерти (в группе вакцинированных не было случаев смерти, в группе не вакцинированных зафиксировано семь таких случаев), около 92% эффективности по тяжелым случаям (предотвращение госпитализаций и смерти), 55% эффективности при любом заражении. Эти показатели абсолютно приемлемые. Я бы смотрел (на показатели – ИФ) на предотвращение смерти и сложных случаев", - сказал он, добавив: выборка составила 13 тыс. медработников.

Лапий отметил, что обобщенного отчета по клинисследованиям нет ни по одной из вакцин от COVID-19. "После клинисследований производители берут данные из разных стран и их объединяют. Таких данных пока нет ни от одного производителя",- сказал он.

При этом Лапий подчеркнул, что оценивать эффективность российской вакцины от COVID-19 невозможно, поскольку она провалила третью фазу клиниспытаний.

Как сообщалось, группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, продолжавшихся в течение 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет.

Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

Помимо продажи вакцины CoronaVac, сотрудничество предполагает организацию производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине ("Лекхим-Харьков"), а с 2025-го планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин.

Sinovac Biotech - китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, мощность – от 300 до 500 млн доз вакцин шести типов для людей и животных в год. Основные продукты Sinovac: вакцины против гепатита А (преквалифицирована ВОЗ) и Б, гриппа, паротита, ветряной оспы, которые зарегистрированы и одобрены для вакцинации в 34 странах мира.

Фармгруппа "Лекхим" основана в 1992 году. В ее состав входят три предприятия: ЗАО "Технолог" (Умань) (на завершающей стадии получения преквалификации ВОЗ), АО "Лекхим-Харьков" (Харьков) и управляющая компания АО "Лекхим" (Киев). Также группа начала строительство завода в Обухове (Киевская обл.), где будут выпускаться, в том числе, антибиотики.

В номенклатуру группы "Лекхим" входит более 200 наименований лекарственных средств (таблетки, капсулы, ампулы, флаконы, суппозитории, растворы). "Лекхим" поставляет свою продукцию в 34 страны мира (СНГ, ЕС, Великобритания, Азия и Африка).

CoronaVac - инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. Испытания третьей фазы китайской вакцины уже прошли в Бразилии и Индонезии. Продолжаются испытания в Турции и Чили.