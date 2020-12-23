Пресс-конференции

16:41 23.12.2020

Военный конфликт на Донбассе ведет к экологической катастрофе в регионе и Украине, но власти игнорируют проблему - мнение

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Киев. 23 декабря ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Война на Востоке Украины принесла не только экономический и социальный кризис, но и масштабные экологические проблемы, которые приведут регион к экологической катастрофе, считают представители ВОО "Землячество-Родной Донбасс" и эксперты.

"Условия, в которых оказался регион, принесли не только потери военнослужащих и мирного населения, но также более 7 тыс. км² заминированных сельхозугодий, сгоревшие леса и посадки, а также потери источников питьевой, пресной воды, и затопленные шахты", – рассказал член Правления ВОО "Землячество-Родной Донбасс" Борис Адамов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, критичность ситуации в том, что военные действия происходят в индустриально-нагруженном старом промышленном регионе с огромным количеством потенциально опасных промышленных объектов, которых насчитывается более 4 тыс. Адамов отмечает, что 10 лет назад, до военного противостояния, экологическая ситуация на Донбассе также была критичной и до 37% вредных выбросов в балансе Украины приходилось на Донецкую область.

В этом же году прибавилась проблема возможной радиоактивности в области. При этом военный конфликт лишь усугубил социально-экономическое положение, экологическую ситуацию и медицинские проблемы, связанные с жизнедеятельностью людей в регионе.

По словам председателя Правления ВОО "Землячество-Родной Донбасс" Татьяны Бахтеевой, на Донбассе есть критическая нехватка медикаментов, качественного лечения и медработников. Кроме того, отмечалась нехватка транспорта для перевозки больных, и нормальных условий для жизни. Причиной такой запущенности ситуации эксперты считают отсутствие заинтересованности властей региона и низкая зарплата врачей.

"В бюджете на 2021 год зарплата врачам составляет 6 тыс. грн, зарплата медсестер – 4 тыс. грн. Около 150 тыс. моих коллег-медиков уехали работать за границу, где дают полную социальную гарантию. Это обеспечение детей (садики, школы), квартиры временного проживания, и достойная зарплата, которая для семейного врача в Польше составляет 3 тыс. евро", – рассказала Бахтеева.

По ее словам, на сегодняшний день, на подконтрольной властям Украины территории региона находится 139 больниц. По данным ООН, с начала войны были повреждены 150 больниц. Кроме того, жители 40 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, не имеют возможности для полдучения медпомощи.

Члены правления "Землячество-Родной Донбасс" Валентин Ландик и Сергей Третьяков считают, что власти Украины игнорируют проблемы Донецкой области, что является одной из ключевых проблем. По убеждению Третьякова, без решения экологических проблем военный конфликт не будет разрешен. Такую же позицию разделяет заслуженный юрист Украины Валерий Бондик.

При этом, по мнению политолога Андрея Бузарова, если экологическая катастрофа произойдет на Донбассе, она автоматически выйдет за его пределы. В этом контексте он отмечает проблему отсутствия эффективности работы комитета по вопросам реинтеграции.

В контексте реинтеграции политолог выделил 3 группы людей, занимающихся этим вопросом: люди, которые занимаются этим только из-за своей должности; те, кто генетически ненавидят украинцев на Донбассе; и группа коррупционеров, которые под видом реинтеграции хотят заработать большие деньги.

"Дело в государственной политике, которая с 2014 года не изменилась по декабрь 2020 года. Если мы посмотрим на ситуацию в марте, когда был назначен (вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей - ИФ) Резников, он уволил людей, которые работали в министерстве и были выходцами с Донбасса. А после всех действий назвал Донбасс раковой опухолью Украины", – отметил Бузаров.

Теги: #донбасс #экология
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