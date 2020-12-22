Военным закон не разрешает лезть в политику, но Кривонос это себе позволяет – первый замсекретаря СНБО Коваль

Киев. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-полковник Михаил Коваль заявляет, что заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос позволяет себе "лезть" в политику, несмотря на закон.

"Он военный человек, он не должен лезть с политику. Нам военный закон не разрешает лезть в политику, но, к сожалению, мой коллега это себе позволяет. Поэтому и некоторые инсинуации стороны появились", - сказал он в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции во вторник, комментируя ситуацию с подготовкой законодательных инициатив по реформированию территориальной обороны.

Коваль заявил, что с 7 декабря 2019 года Кривонос, как замсекретаря СНБО, не уполномочен заниматься вопросами по подготовке инициатив по территориально обороне.