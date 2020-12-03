Необходимо возобновить работу Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США – эксперт

Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Необходимо возобновить работу Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США после того, как должность президента США займет лидер президентской гонки в этой стране Джо Байден, считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Ориентир простой – это возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству. Она существовала при президентстве Кучмы, и называлась Кучма-Гор. Потом она была возобновлена при президентстве Порошенко, но не слишком длительный срок, существовала комиссия Климкин-Помпео. Что мы получим в данном случае? Хотелось бы, чтобы мы получили, например, продолжение модернизации украинских Вооруженных сил", - сказал Магда на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

Он отметил, что необходимо понимать также то, что наступательное американское оружие, независимо от объемов военной помощи США Украине, в Украину не попадет, пока она не получит статус приоритетного партнера США вне НАТО. Еще одним ориентиром эксперт назвал сотрудничество в энергетической сфере и поставку топлива для атомных электростанций.

"Хочется надеяться, что во время каденции Джо Байдена Украина получит такие желательные возможности энергетического перевооружения", - указал он.

Магда подчеркнул, что Украине надо искать асимметрические способы сотрудничества, например, в формате треугольников "Украина-Польша-США", "Украина-Румыния-США", "Украина-Азербайджан-США".

Глава Центра политических студий Ярослав Божко добавил, что целесообразной является смена формата переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе с учетом позиции США и с учетом возможного участия США в этой платформе

"Мы видим, как на наших глазах стагнирует Минский формат переговоров по Донбассу. Эти все диалоги в ТКГ постоянно, циклично заканчиваются еще какой-то большей несопоставимостью позиций между Россией и Украиной. Уже доходим до того, что даже обмен пленными становится дискуссионным вопросом. Потому какая-то возможная смена формата переговоров по Донбассу целесообразна для Украины только с учетом позиции США и с учетом возможного участия США в этой платформе", - пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что это не вопрос не одного-трех месяцев и даже не полугода - это вопрос долгой дипломатической работы, которая начинается на определенном уровне доверия.

Кроме того, по словам эксперта, важно донести до новой администрации США важность для Украины военно-безопасностных вопросов. "Сейчас Украине важно убедить Соединенные Штаты, донести эту точку зрения, что военно-безопасностные вопросы являются для Украины приоритетными. И ни демократия, ни права человека, ни антикоррупция, ни борьба за очищение власти не являются более приоритетными, чем вопросы национальной безопасности и обороны, защиты от России и укрепления оборонного и безопасностного потенциала нашей страны", - подчеркнул Божко.