28% украинцев переехали бы жить в США или страны ЕС при предоставлении гражданства без условий, только 5,8% в РФ – опрос

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 27,9% украинцев переехали бы на постоянное проживание в США или ЕС, если бы им сейчас без условий предоставили соответствующее гражданство, 68,7% не пошли бы на такой шаг.

Как свидетельствуют результаты проведенного с 17 по 24 октября опроса Киевского международного института социологии (КМИС), презентованного в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", при таких же условиях в любое место РФ для постоянно проживания поехали бы только 5,8% украинцев, а 91,7% не сделали бы этого.

Даже при условии получения $100 тыс. подъемных в РФ согласны переехать только 10,3% опрошенных, а 85,9% не согласны и на такой вариант.

Результаты опроса, проведенного с 17 по 24 октября, были представлены в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". В ходе исследования было опрошено 1502 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.