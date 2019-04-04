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11:55 04.04.2019

Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

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Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

Рекордно высокое число россиян - 20% - выразило желание, если у них появится такая возможность, покинуть Россию, говорится в опросе американской компании Gallup, опубликованном в четверг.

Это - самый высокий показатель с 2007 года, когда в Gallup начали проводить опросы в РФ по этой теме.

Исследователи задавали респондентам вопрос: "Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?". В 2018 году утвердительно на этот вопрос ответили 20% опрошенных россиян. Этот показатель вырос по сравнению с 2017 годом - тогда эмигрировать хотели 17% граждан России, отмечает Gallup.

Авторы исследования выяснили, что среди граждан в возрасте от 15 до 49 лет такое желание выразили 44%, среди тех, кому от 30 до 45 лет - 22%, а также еще 9% граждан России в возрасте от 46 до 60 лет.

Кроме того, авторы опроса выяснили, что среди тех, кто хотел бы эмигрировать, 40% называли страну, входящую в Европейский Союз, при этом чаще всего - Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Также граждане России выделили в числе желаемых направлений эмиграции Соединенные Штаты (12%), Японию (5%) и Канаду (5%).

Меньше всего россиянам хотелось эмигрировать в 2014 году. Тогда, по данным Gallup, покинуть родину стремились только 7% граждан РФ.

В 2018 году опрос проводился с июня по октябрь. В нем приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 15 лет.

Теги: #эмиграция #россия #опрос
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