События

11:16 18.12.2019

С 2010 года выехали из Украины и остались за границей 4 млн человек

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С 2010 года выехали из Украины и остались за границей 4 млн человек

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обнародовал данные по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 млн украинцев.

"Итак, что мы видим. С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - написал Дубилет в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующий график миграции к публикации.

Он также добавил, что правительство будет делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов покидать страну.

Теги: #эмиграция #дубилет
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