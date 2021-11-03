Экс-глава ПриватБанка Дубилет оспорит решение о проведении расследования по его делу в заочной форме

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет раскритиковал решение Антикоррупционного суда о проведении расследования по его делу в заочной форме и высказал намерение его оспорить.

"Антикоррупционный суд огласил решение о применении ко мне "заочной" формы расследования. Это означает, что следствие будет проводиться без моего участия, без возможности давать показания, участвовать в следственных действиях (...) Применение такой процедуры ко мне незаконно и абсурдно, поскольку я сотрудничаю со следственными органами, лично участвовал в судебном заседании со средствами видеоконференции. (...) Решение по применению заочной процедуры я буду оспаривать", - сказал он в обращении к журналистам.

Дубилет отметил, что указанная процедура применяется только в отношении скрывающихся лиц, местонахождение которых неизвестно, и подчеркнул, что его участие в судебном заседании свидетельствует о том, что он готов выполнять свои процессуальные обязанности.

"Во время судебного слушания я дал детальные пояснения и доказательства моего постоянного места жительства в Израиле. Я уехал в Израиль еще в 2017 году, то есть задолго до "вручения" мне подозрения (февраль 2021). Еще в 2017 году во время одного из допросов я сообщил о моем местонахождении, поэтому органы следствия прекрасно знали, где я и как со мной связаться", - пояснил экс-глава.

По его словам, за последние семь месяцев он десятки раз обращался в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с письмами и ходатайствами, однако все его заявления остались без ответа, что, по мнению Дубилета, свидетельствует о том, что следствие не интересуют его показания и сведения.

"Если бы они желали получить информацию от первого лица о функционировании и национализации ПриватБанка, детективы допросили бы меня непосредственно в помещении посольства Украины в Израиле. Создается впечатление, что их цель – формальное завершение расследования "для галочки", - указано в сообщении.

Дубилет также подчеркнул, что законность его выезда в 2017 году из Украины и необходимость применения международно-правовой помощи подтверждены решением Апелляционной палаты ВАКС.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Так как Дубилет находился не в Украине и был объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".

Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка А.Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Согласно материалам суда, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают, в том числе, процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%).

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (548,488 млрд грн) среди 72 действовавших в стране банков.