Треть украинских граждан хотела бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Треть граждан Украины хотела бы работать за границей, свидетельствуют результаты исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг" и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

33% опрошенных хотели бы работать за границей, в то время как 65% не хотели бы, 2% респондентов затруднились ответить.

Среди поколения независимости 54% респондентов в возрасте 16-24 лет изъявили желание работать за границей, 44% - нет, среди 25-30 летних - работать за границей хотят 42% (не хотят 56%).

Среди мотивов желающих работать за границей: высокая зарплата - 71%, лучшие условия жизни - 57%, лучшие условия труда - 22%, больше возможностей самореализации - 21%, другое - 2%, затруднились ответить - 1%.

Опрос проводился 20 июля-9 августа 2021 года. В ходе исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов возрастом от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка выборки не более 1,0%.