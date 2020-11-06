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18:05 06.11.2020

COVID помогает "Энергоатому" остановить отток персонала в Европу, но уже через 5 лет компании грозит кадровый дефицит – Атомпрофсоюз

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COVID помогает "Энергоатому" остановить отток персонала в Европу, но уже через 5 лет компании грозит кадровый дефицит – Атомпрофсоюз

Киев. 6 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – НАЭК "Энергоатом" уже в ближайшей перспективе может столкнуться с дефицитом квалифицированного персонала, отток которого сейчас сдерживает пандемия, заявил зампредседателя Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

"Как ни парадоксально, COVID нам помогает, поскольку специалисты, намеревавшиеся уволится и уехать на работу в европейские страны, например, в Польшу, которая собирается строить четыре энергоблока, остались пока в Украине. Также наши специалисты пока в раздумьях из-за обострения ситуации в Беларуси. Но уже через пять лет мы получим дефицит кадров для обеспечения безопасной эксплуатации атомных станций", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Лыч объяснил это, в частности, нежеланием молодых людей осваивать специальности для работы в атомной энергетике, а также ожидаемым резким всплеском увольнений в связи со старением коллектива.

"В этом году мы в Одесской политехнике получили всего семь студентов, хотя раньше наполняли две группы", – пояснил представитель профсоюза, уточнив, что на данный момент дефицит кадров в "Энергоатоме" отсутствует.

"В 2018 году, когда был отток персонала, мы боялись, что наша Госинспекция по ядерному регулированию, изучив наличие специалистов, обеспечивающих безопасность атомных станций и ремонт, не даст разрешение на эксплуатацию отдельных блоков. Тогда этого удалось избежать, благодаря, в частности, программы закрепления квалифицированного персонала", – разъяснил зампред Атомпрофсоюза.

При этом он отметил, что сейчас возможности НАЭК финансово ограничены и отрасль находится в ситуации, угрожающей ей банкротством. "Возникает вопрос, а что дальше? А дальше, если не решить проблему с долгами перед компанией, прямой путь к банкротству", – считает он.

В этой связи Лыч подчеркнул, что до сих пор ни Министерство энергетики, ни правительство не разработали предусмотренные соответствующим законом механизмы погашения долгов, сформированных на старом рынке электроэнергии, а также не предпринимают каких-либо мер по выполнению указа президента о поддержке атомной отрасли.

Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится законопроект о корпоратизации компании, Лыч заявил: "Ни на каком!"

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики, вступающий в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Кабмину также поручено обеспечить совершенствование управления НАЭК "Энергоатом", в частности ускорить подготовку и проведение его корпоратизации и безотлагательно проработать вопрос о передаче Кабмину функций по управлению этим предприятием.

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности перед государственной генерацией.

Верховная Рада в июне приняла в целом законопроект №2386 о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственно

Теги: #энергоатом
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