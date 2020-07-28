ЦОЗ совместно с ВОЗ готовит исследование о наличии иммунитета к COVID-19

Киев. 28 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Центр общественного здоровья (ЦОЗ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) готовит дизайн исследования о наличии иммунитета к COVID-19 и эффективности выявления случаев коронавирусной болезни, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Центр общественного здоровья совместно с Всемирной организацией здравоохранения разрабатывает дизайн исследования, результаты которого покажут наличие иммунитета, а также эффективность работы системы эпидемического надзора по выявлению случаев коронавирусной болезни на территории Украины", - сказал он.

"Почему это происходит так долго? Потому, что это исследование будет проводится в рамках глобального исследования, протокол будет согласован с ВОЗ, чтобы результаты исследований использовались в рамках глобального реагирования на пандемию коронавирусной болезни", - пояснил Ляшко.