Пресс-конференции

10:59 28.07.2020

ЦОЗ совместно с ВОЗ готовит исследование о наличии иммунитета к COVID-19

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Киев. 28 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Центр общественного здоровья (ЦОЗ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) готовит дизайн исследования о наличии иммунитета к COVID-19 и эффективности выявления случаев коронавирусной болезни, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Центр общественного здоровья совместно с Всемирной организацией здравоохранения разрабатывает дизайн исследования, результаты которого покажут наличие иммунитета, а также эффективность работы системы эпидемического надзора по выявлению случаев коронавирусной болезни на территории Украины", - сказал он.

"Почему это происходит так долго? Потому, что это исследование будет проводится в рамках глобального исследования, протокол будет согласован с ВОЗ, чтобы результаты исследований использовались в рамках глобального реагирования на пандемию коронавирусной болезни", - пояснил Ляшко.

Теги: #covid_19
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