Пресс-конференции

11:12 20.11.2019

Ассоциация солнечной энергетики не поддерживает идею реструктуризации "зеленых" тарифов для СЭС

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Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Реструктуризация "зеленого" тарифа на производство электроэнергии, генерируемой солнечными электростанциями (СЭС), является нецелесообразной для отрасли, заявил исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики (АСЭУ) Артем Семенишин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник.

"Если с 1 января (2020 года – ИФ) для следующих проектов по солнцу "зеленый" тариф снижается, согласно закону, на 25%, то предложение дополнительно снижать его еще на 25% (таким образом, на 50%) переходит границу экономической целесообразности", – сказал он.

При этом Семенишин добавил, что такие изменения вызовут обеспокоенность инвесторов и негативно скажутся на инвестиционном климате страны. Кроме того, у участников рынка в настоящее время отсутствует четкое понимание планов правительства относительно регулирования отрасли, что не позволяет ни украинским, ни иностранным компаниям планировать бизнес-проекты.

В свою очередь, директор по развитию бизнеса KNESS Group Евгений Дидиченко выразил мнение, что обсуждаемая сейчас реструктуризация "зеленого" тарифа в качестве меры по стабилизации ситуации на рынке, не даст должного эффекта.

"Если 50% всех станций пойдут на снижение тарифа на 20%, это добавит в балансе "Гарантированного покупателя" 3 млрд грн. При том что в настоящее время у нас небаланс (дефицит ГарПо - ИФ) 16 млрд грн, а отрасль оперирует 300 млрд грн. То есть, это настолько мизерная цифра и настолько тяжелые последствия, что оно того не стоит", – сказал он.

Дидиченко также акцентировал внимание на том, что действующая модель рынка электрической энергии не соответствует принципам, определенным законодательством.

"Проблему нужно решать не латанием дыр - нужно смотреть более широко. Единственное правильное решение – организация свободного рынка", – сказал он и напомнил: речь, в частности, идет об отмене ценовых ограничений, выходе на рынок НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

"Предварительные расчеты показывают, что "Энергоатом" при выходе в рынок получит дополнительные 80 млрд грн в год. Еще дополнительно получит 10 млрд грн "Укргидроэнерго". Все эти ресурсы государство могло бы направить на субсидирование населения, на возобновляемые источники энергии (в существующей в настоящее время модели для станций, которые уже построены). Также государство имело бы ресурс для усиления конкурентоспособности государственных тепловых станций", – считает Дидиченко.

Как добавил Семенишин, ассоциация подготовила проект меморандума о взаимопонимании с правительством. В нем будут определены приемлемые для украинского бизнеса механизмы дальнейшего стимулирования развития солнечной энергетики.

Теги: #виэ #поддержка
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