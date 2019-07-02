Пресс-конференции

14:07 02.07.2019

"ДФУ Агро" заявляет о возможном убытке $100-300 тыс. из-за земельного конфликта "Городок-Агро"

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Киев. 2 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ООО "ДФУ Агро" (Грозыне Житомирской обл., принадлежит датской Berry Farm) заявило о возможном убытке $100-300 тыс. в случае потери урожая из-за земельного конфликта с ООО "Городок-Агро" (Малин Житомирской обл.).

Об этом сообщил директор "ДФУ Агро" Вадим Шестаков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, компания с 2014 года обрабатывает 1,2 тыс. га земли в Житомирской области на основании договора с сельсоветами об управлении наследием. В ноябре 2018 года "Городок-Агро" арендовало несколько участков земли, в том числе 250 га, которые пребывали в пользовании "ДФУ Агро" (до 2018 года это было невозможным из-за законодательства). Данный участок "ДФУ Агро" засеяло озимым рапсом и рожью еще до передачи его в аренду "Городок-Агро", в августе-сентябре-2018. Теперь "Городок-Агро" претендует на урожай с данного участка.

"Мы предложили компании аналогичный по площади участок (250 га) скультивированных земель, однако они в ультимативной форме предложили нам продать остальные наши земли на данных территориях. В мае-2019 мы обратились в антирейдерский комитет. В июне большинство участников комитета выразили мнение, что "Городок-Агро" не имеет права на урожай, однако имеет право на компенсацию", – рассказал директор "ДФУ Агро".

Он отметил, что "ДФУ Агро" согласна с компенсацией, однако договориться об условиях компенсации пока не удалось.

"Наши убытки в случае уборки урожая нашим оппонентом составят $100-300 тыс. Мы готовы собрать урожай и передать на ответственное хранение третьей стороне", – сказал Шестаков.

ООО "ДФУ Агро" контролируется датской компанией Berry Farm, которая является собственником ООО "Дан-Фарм Украина" (Халча Киевская обл.) – одного из крупнейших свиноводческих предприятий в Украине. Уставный капитал "ДФУ Агро" – 63,7 млн грн.

Как сообщалось ранее, ООО "Дан-Фарм Украина" заявляла о планах ввода в эксплуатацию свинокомплекса по откорму на 25 тыс. голов в Коростенском районе Житомирской области в начале 2017 года. Общая стоимость проекта оценивалась примерно в EUR12 млн. Позже запуск проекта был отложен на 2019 год.

ООО "Городок-Агро" зарегистрировано в январе 2018 года. Его собственником указан Алексей Лузан. Уставный капитал – 15 тыс. грн.

Теги: #земля #агро
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