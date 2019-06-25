Пресс-конференции

13:13 25.06.2019

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

1 мин читать

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 48,9% опрошенных украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО на референдуме, если бы сейчас проходил соответствующий референдум, 23,2% проголосовали бы за законодательное закрепление внеблокового статуса страны.

При этом 16% украинцев не участвовали бы в референдуме о вступлении в НАТО или же законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 11,8% затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

56,7% украинцев сейчас поддержали бы на референдуме вступление страны в ЕС, 19,4% - за восстановление/укрепление экономических связей с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ, 13,5% не участвовали бы в таком референдуме, 10,4% - затруднились ответить.

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%.

Теги: #референдум #опрос #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 25.06.2019
На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

13:00 25.06.2019
70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

12:36 25.06.2019
В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

12:21 25.06.2019
В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

03:21 25.06.2019
Военнослужащие ВСУ приняли участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX2019"

Военнослужащие ВСУ приняли участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX2019"

10:16 24.06.2019
Во Львове проходит заседание Межпарламентского совета Украина - НАТО

Во Львове проходит заседание Межпарламентского совета Украина - НАТО

15:44 21.06.2019
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

14:50 21.06.2019
В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа"

В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа"

13:47 20.06.2019
Пять партий имеют шансы пройти в Раду, с большим отрывом лидирует "Слуга народа" – опрос "Active Group"

Пять партий имеют шансы пройти в Раду, с большим отрывом лидирует "Слуга народа" – опрос "Active Group"

16:40 19.06.2019
Генсек НАТО: обнародование имен четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17 – важная веха в установлении правды

Генсек НАТО: обнародование имен четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17 – важная веха в установлении правды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

Порошенко не вызывали на допрос в ГБР в рамках расследуемых дел по заявлениям Портнова и Шуфрича – адвокат

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос "Социса"

Тимошенко выступает за широкую коалицию в Раде после внеочередных выборов

"Батькивщина" обратилась в ГБР с заявлением о доведении до искусственного банкротства ГТС – Тимошенко

Журналисты назвали цензуру со стороны собственника СМИ и низкую квалификацию коллег основными угрозами для свободы слова в Украине – опрос

"Софт Оил" заявляет о законности импорта базового масла и отсутствии оснований для ареста продукции

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА