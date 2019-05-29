Активисты и депутаты призывают партии придерживаться 30% гендерной квоты в списках на внеочередных выборах в Раду

Киев. 29 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Общественные активисты и народные депутаты призвали политические партии в Украине придерживаться 30% гендерной квоты в партийных списках на внеочередных парламентских выборах.

"Сегодня мы хотим обратиться к главам всем политических партий, обратить их внимание на существование закона "О политических партиях Украины". Пожалуйста, выполните нормы закона "О политических партиях в Украине", внедряйте, на абсолютно добровольных началах, гендерные квоты", - сказала народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Ирина Суслова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

Суслова отметила, что в украинской политике женщины представлены на уровне 11,8%.

"Речь идет о недопредставленности женщин в украинской политике. Когда мы говорим о необходимости внедрения квот, то, в первую очередь, мы говорим о необходимости выравнивания дисбаланса, который сейчас существует", - добавила депутат.

В свою очередь глава общественной организации "Лига защиты прав женщин "Гармония равных"" Александра Голуб выразила мнение, что внедрение квот политическими партиями в Украине поможет получить большую поддержку избирателей, реализовать запрос общества на обновление парламента, а также сделать институт парламента более дееспособным, стабильным, авторитетным.

"Это не капризы активистов – это та необходимость, которая нужна в современном мире. У нас 54% женщин в Украине, и это не просто статистика. Это наши матери, сестры, дочки, подруги и они имеют право быть представленными в парламенте, знать, что их права будут защищены", - подчеркнула эксперт по недискриминации Центра прав человека ZMINA Ирина Виртосу.

Добровольную 30% гендерную квоту включили в закон "О политических партиях Украины" в 2013 году. С 2015 года она также распространяется на местные выборы.