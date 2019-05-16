Новый оптовый рынок э/э, скорее всего, будет запущен вовремя, Рада не успеет проголосовать за перенос – глава "Укрэнерго"

Запуск нового оптового рынка электрической энергии состоится своевременно, поскольку, вероятнее всего, изменения в законодательство для переноса его старта не успеют проголосовать до 1 июля, считает глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Мы понимаем политические обстоятельства, мы понимаем, исходя из заявлений, которые мы сегодня слышим, что есть высокая вероятность того, что в принципе никакие изменения не будут проголосованы. Поэтому мы все равно должны исходить из того, что рынок будет запушен с 1 июля, независимо от фактического состояния готовности к его внедрению", – сказал он в ходе круглого стола в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Говоря о законодательных изменениях, касающихся внедрения нового рынка, Ковальчук отметил, что среди прочего угрозой для рынка является непринятие закона о реструктуризации задолженности за э/э в оптовом рынке.

Комментируя возможные угрозы внедрения нового рынка электроэнергии, он выразил надежду, что слаженность участников рынка, а также взаимодействие с международными партнерами не позволят сбыться прогнозируемым рискам.

"Очень низкая вероятность, что здравый смысл и время позволят нам исправить все ошибки, а потом запустить рынок, не перечеркивая саму идею свободного рынка. Все мои надежды на то, что озвученные нами риски под контролем международных партнеров и с учетом инстинкт самосохранения генерирующих компаний не позволят сбыться всем прогнозам и все будет хорошо", – сказал Ковальчук.

В свою очередь член парламентского комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий сообщил о готовности депутатов обеспечить перенос рынка на законодательном уровне, однако соответствующая инициатива должна исходить из правительства.

"Мы готовы подставить Кабмину плечо и принять любые изменения, если они требуются, в том числе и изменения об отсрочке. Мы даже разработали соответствующий законопроект", – сказал он в ходе круглого стола, отметив, что на сегодня таких пожеланий от исполнительной власти не поступало, и напомнив, что для принятия решения о переносе рынка остались "неделя- две"

По его мнению, Кабинет министров должен взвесить все риски и преимущества своевременного запуска нового оптового рынка э/э и решить, запланированного на 1 июля, и определиться с необходимостью его переноса.

"Министр (энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик – ИФ) вчера сказал, что все готово, и он ни о чем не переживает, значит, 1 июля все должно быть по плану. Я лично сомневаюсь, что все пройдет нормально без изменений в законы", – подчеркнул Пидлисецкий.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.