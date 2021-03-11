Один из командующих в НАТО пригласил представителей ВСУ на конференции по противодействию гибридным угрозам

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко провел в среду встречу с командующим Сухопутным командованием Объединенных вооруженных сил НАТО (г.Измир, Турция) Роджером Клотье.

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, глава иностранной делегации отметил уникальный опыт Вооруженных сил Украины по противодействию гибридным угрозам и выразил заинтересованность в его детальном изучении, для чего пригласил представителей ВСУ, в частности Сухопутных войск, принять участие в соответствующих конференциях.

Петренко проинформировал руководителя высшего военного звена Альянса о достижениях Минобороны Украины в проведении оборонной реформы по стандартам НАТО с целью приобретения ВСУ необходимых возможностей для отражения российской агрессии и реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Клотье высоко оценил вклад ВСУ в усилия НАТО по поддержанию мира и стабильности путем участия в операциях по урегулированию кризисов под руководством НАТО и постоянного выделения со стороны ВСУ сил и средств Силам быстрого реагирования НАТО, а также заверил в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.