Встречавшиеся с Зеленским дипломаты не выражали никаких опасений и получили ответы на все свои вопросы – руководитель штаба

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Все встречавшиеся с кандидатов в президенты Украины Владимиром Зеленским зарубежные дипломаты не выражали никаких опасений и получили ответы на все интересующие их вопросы, отмечает руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

"Я присутствовал на всех не на одной встрече Владимира Александровича (Зеленского – ИФ) с дипломатами, и ни на одной встрече я не увидел никаких опасений с их стороны. На все вопросы, которые они задавали, были даны соответствующие ответы. Ни один из присутствовавших дипломатов не выразил никакой антипатии или непринятия ответов Владимира Александровича", - сказал он на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина".

В свою очередь координатор "ЗЕ!Команды" Александр Корниенко отметил, что в опубликованной 26 марта статье агентства Reuters под названием "Непредсказуемые выборы заставили друзей Украины насторожиться" нет ссылки на конкретных дипломатов. "Непонятно, что это за дипломаты, посол одной из стран, посол другой страны…", - отметил он.