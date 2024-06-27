Пресанонси

12:00 01.07.2024

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Хроніка перманентної внутрішньополітичної кризи"

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У понеділок, 1 липня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Хроніка перманентної внутрішньополітичної кризи". Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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